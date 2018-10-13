Tesla займётся производством текилы Teslaquila

Как стало известно каналу CNBC, представители Tesla обратились к бюро товарных знаков и патентов за регистрацией новой марки алкоголя. О текиле Teslaquila Маск упоминал ещё в шутке к 1 апреля, рассказав историю о банкротстве компании электромобилей и о том, как его нашли лежащим в окружении бутылок собственного производства.По словам миллиардера, появление заявленного алкогольного напитка уже не за горами, однако о точной дате компания пока не сообщает. Не комментирует пресс-служба Tesla и заявку на патент, однако источник CNBC выяснил, что подана она была на Ямайке в апреле этого года.На такой ход Маск мог пойти, чтобы скрыть от большинства название Teslaquila, не дав его "перехватить". Отметим, что делать спиртной напиток Tesla будет путём дистилляции агавы, как указано в патентной заявке. По данным CNBC, пока что компания не выпустила ни одной бутылки текилы.