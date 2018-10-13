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Tesla займётся производством текилы Teslaquila

Компания Tesla займётся производством текилы под торговой маркой Teslaquila, соответствующая заявка была подана на регистрацию. Логотип бренда Илон Маск продемонстрировал в своём Twitter.

Tesla займётся производством текилы Teslaquila

Как стало известно каналу CNBC, представители Tesla обратились к бюро товарных знаков и патентов за регистрацией новой марки алкоголя. О текиле Teslaquila Маск упоминал ещё в шутке к 1 апреля, рассказав историю о банкротстве компании электромобилей и о том, как его нашли лежащим в окружении бутылок собственного производства.

По словам миллиардера, появление заявленного алкогольного напитка уже не за горами, однако о точной дате компания пока не сообщает. Не комментирует пресс-служба Tesla и заявку на патент, однако источник CNBC выяснил, что подана она была на Ямайке в апреле этого года.

Tesla займётся производством текилы Teslaquila

На такой ход Маск мог пойти, чтобы скрыть от большинства название Teslaquila, не дав его "перехватить". Отметим, что делать спиртной напиток Tesla будет путём дистилляции агавы, как указано в патентной заявке. По данным CNBC, пока что компания не выпустила ни одной бутылки текилы.


 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:15

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