«Убийцу беспилотников» от Укроборонпрома сравнили с героем мультфильма «Валли»
Новый комплекс охраны военных складов «Харза» от украинского производителя «Укроборонпром» вызвал смех у пользователей. Так называемый, «убийца беспилотников» напомнил публике главного героя мультфильма «Валли», устаревшего робота-уборщика.
Очередное ноу-хау от украинского производителя было презентовано в рамках международной выставки «Оружие и безопасность», которая проходит в Киеве. По мнению разработчиков «Харзы», новый защитный комплекс позволит эффективно обеспечивать безопасность стратегических объектов, включая военные склады, которые на Украине горят с завидной регулярностью.
За умение следить за 200 объектами одновременно «Харзу» прозвали «убийцей беспилотников», но многие пользователи, только увидев фотографии этого «убийцы», заявили, что Укроборонпром отстал от современности лет на 50. Скорее эта новинка – герой очередного мультфильма про Валли, чем настоящее средство защиты от беспилотных аппаратов, считают в Сети.
Очередное ноу-хау от украинского производителя было презентовано в рамках международной выставки «Оружие и безопасность», которая проходит в Киеве. По мнению разработчиков «Харзы», новый защитный комплекс позволит эффективно обеспечивать безопасность стратегических объектов, включая военные склады, которые на Украине горят с завидной регулярностью.
За умение следить за 200 объектами одновременно «Харзу» прозвали «убийцей беспилотников», но многие пользователи, только увидев фотографии этого «убийцы», заявили, что Укроборонпром отстал от современности лет на 50. Скорее эта новинка – герой очередного мультфильма про Валли, чем настоящее средство защиты от беспилотных аппаратов, считают в Сети.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:00