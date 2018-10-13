Ученые: Сон ящериц тегу оказался двухфазным
Французские ученые в ходе исследования выяснили, что сон ящериц является двухфазным. Это подтверждается тем, что мозг рептилий вида аргентинские черно-белые тегу (Salvator marianae) имеет различный уровень активности, кроме того, замечено быстрое движение их глаз во время одной из фаз сна. Результаты исследования опубликованы в издании PLOS Biology.
Ранее читалось, что видеть сны могут лишь млекопитающие и птицы, но в 2016 году проведенный немецким ученым эксперимент с бородатыми агамами доказал, что рептилии также обладают двухфазным сном.
Команда французских ученых решила повторить эксперимент с агамами, чтобы получить новые данные. Ящерицам вживили электроды, с помощью которых потом наблюдали за активностью их мозга. Кроме того, исследователи следили за поведением рептилий – за движением глаз, являющегося ответом на внешний раздражитель.
Ученым удалось определить разницу в фазах сна исследуемых. Как оказалось, их сон имеет две фазы – медленный и быстрый. К таким же результатам эксперты пришли и в процессе исследования аргентинских черно-белых тегу, но для последних эксперты использовали специальный препарат, делающий фазу быстрого сна короче. Выяснилось, что у близкородственных рептилий фазы сна отличаются.
Ранее читалось, что видеть сны могут лишь млекопитающие и птицы, но в 2016 году проведенный немецким ученым эксперимент с бородатыми агамами доказал, что рептилии также обладают двухфазным сном.
Команда французских ученых решила повторить эксперимент с агамами, чтобы получить новые данные. Ящерицам вживили электроды, с помощью которых потом наблюдали за активностью их мозга. Кроме того, исследователи следили за поведением рептилий – за движением глаз, являющегося ответом на внешний раздражитель.
Ученым удалось определить разницу в фазах сна исследуемых. Как оказалось, их сон имеет две фазы – медленный и быстрый. К таким же результатам эксперты пришли и в процессе исследования аргентинских черно-белых тегу, но для последних эксперты использовали специальный препарат, делающий фазу быстрого сна короче. Выяснилось, что у близкородственных рептилий фазы сна отличаются.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:55