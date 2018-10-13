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Стартап Pundi X представил блокчейн смартфон ХPhone без SIM-карты

Стартап Pundi X создал новую модель смартфона ХPhone, который работает на основе блокчейна без SIM-карты. Эту модель оснастили собственной операционной системой и протоколом мобильной связи под названием Function X.

Стартап Pundi X представил блокчейн смартфон ХPhone без SIM-карты

Данная модель смартфона ХPhone сможет работать без операторов мобильной связи, т.е. на своём протоколе. При помощи этого гаджета пользователи смогут пересылать сообщения и делать звонки, совершать все привычные действия. Производители уверены, что данная модель – это только начало нового поколения смартфонов без SIM-карт.

Абсолютное новшество заключается в том, что для совершения звонка этой модели смартфона не нужен мобильный номер. Создатели ХPhone планируют, что протокол Function X расширит границы блокчейна, который раньше применялся только в финансовой сфере деятельности.

Больше информации о смартфоне ХPhone можно будет получить после 15 октября. Стартует протокол Function X, вместе с другими разработками Pundi X в первые месяцы 2019 года. Сколько будет стоить смартфоне ХPhone без SIM-карты, пока не известно.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:40

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