Стартап Pundi X представил блокчейн смартфон ХPhone без SIM-карты

Данная модель смартфона ХPhone сможет работать без операторов мобильной связи, т.е. на своём протоколе. При помощи этого гаджета пользователи смогут пересылать сообщения и делать звонки, совершать все привычные действия. Производители уверены, что данная модель – это только начало нового поколения смартфонов без SIM-карт.Абсолютное новшество заключается в том, что для совершения звонка этой модели смартфона не нужен мобильный номер. Создатели ХPhone планируют, что протокол Function X расширит границы блокчейна, который раньше применялся только в финансовой сфере деятельности.Больше информации о смартфоне ХPhone можно будет получить после 15 октября. Стартует протокол Function X, вместе с другими разработками Pundi X в первые месяцы 2019 года. Сколько будет стоить смартфоне ХPhone без SIM-карты, пока не известно.