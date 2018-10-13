Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

Накануне в одной из московских клиник скончалась 86-летняя мать Ларисы Гузеевой. В больницу Альбина Андреевна попала еще в начале октября, и на протяжении всего этого времени она боролась за жизнь.О своей трагедии телеведущая сообщила лично в микроблоге в Instagram. Гузеева опубликовала фото мамы в молодости, а под ним написала несколько теплых слов.Дочь актрисы 18-летняя Ольга Бухарова также написала несколько трогательных прощальных слов любимой бабушке в своем Instagram-аккаунте. Девушка до последней минуты была рядом с Альбиной Андреевной, поддерживая ее на протяжении всего лечения. Свой пост Ольга сопроводила снимком, на котором крепко держит руку бабушки. Девушка лишила возможности подписчиков оставлять свои комментарии.