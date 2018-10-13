АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

В семье известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой произошла трагедия. В своем Instagram-аккаунте она сообщила о смерти матери. Альбина Андреевна скончалась вчера, 12 октября, на 87-м году жизни.

Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

Накануне в одной из московских клиник скончалась 86-летняя мать Ларисы Гузеевой. В больницу Альбина Андреевна попала еще в начале октября, и на протяжении всего этого времени она боролась за жизнь.

О своей трагедии телеведущая сообщила лично в микроблоге в Instagram. Гузеева опубликовала фото мамы в молодости, а под ним написала несколько теплых слов.

Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

Дочь актрисы 18-летняя Ольга Бухарова также написала несколько трогательных прощальных слов любимой бабушке в своем Instagram-аккаунте. Девушка до последней минуты была рядом с Альбиной Андреевной, поддерживая ее на протяжении всего лечения. Свой пост Ольга сопроводила снимком, на котором крепко держит руку бабушки. Девушка лишила возможности подписчиков оставлять свои комментарии.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева сообщила о смерти матери
Татьяна Навка повеселилась от души на вечеринке
Ученые смогли перенастроить внутренние часы
Меланья Трамп появилась в Центре детей-мигрантов
Итальянские мужчины вызвали восторг у Юлии
В Москве на МКАД горит кафе
Ученые зафиксировали 30-километровую трещину в
В Италии археологи нашли захоронение
Ученые были поражены малым количеством пыли на
В Китае найдены древние артефакты вместе с
Ученые: Люди с большим количеством родственников
Евгений Петросян любит кататься с ветерком на
Гарик Мартиросян шутливо озвучил свои поздние
Пользователи сетей обсуждают необычное послание
Альбина Джанабаева выступила на одной сцене с
Дане Борисовой в «Модном приговоре» испортили
Запашный рассказал зрителям о своих женщинах
Ученые: Найдены останки древнего родственника
Лолита Милявская поделилась в Instagram видео
Фильмы ужасов кроме похудения способствуют
Рената Литвинова: «Через неделю я приступаю к
Ольга Бузова анонсировала концерт в родном
Рита Ора поразила поклонников в Instagram
Виктор Салтыков в Instagram высказал свое мнение
В Таиланде возле загадочного острова Ко Тао
Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную
Марина Хлебникова впервые вышла на связь после
Москва готова обсудить организацию возможной
Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не
Светлана Лобода удивила поклонников странным
Просмотреть все новости