Татьяна Навка повеселилась от души на вечеринке Игоря и Вадима Верников
Татьяна Навка весело провела время на вечеринке в честь дня рождения братьев Игоря и Вадима Верников. Супругу президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова сняла на видео Ольга Слуцкер, выложив ролик в Instagram.
На празднование 55-летия братьев Верников, проходившее в театре МХАТ, прибыли многие именитые гости. Среди многих сверкнула и известная фигуристка Татьяна Навка, которая под уговоры Игоря Верника показала на камеру несколько грациозных движений. Этот момент был выложен в Сеть, вызвав среди поклонников спортсменки восторг.
На Татьяне Навке было приталенное розовое платье-рубашка, в котором звезда выглядела просто очаровательно.
На празднование 55-летия братьев Верников, проходившее в театре МХАТ, прибыли многие именитые гости. Среди многих сверкнула и известная фигуристка Татьяна Навка, которая под уговоры Игоря Верника показала на камеру несколько грациозных движений. Этот момент был выложен в Сеть, вызвав среди поклонников спортсменки восторг.
На Татьяне Навке было приталенное розовое платье-рубашка, в котором звезда выглядела просто очаровательно.
Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:47