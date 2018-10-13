Татьяна Навка повеселилась от души на вечеринке Игоря и Вадима Верников

На празднование 55-летия братьев Верников, проходившее в театре МХАТ, прибыли многие именитые гости. Среди многих сверкнула и известная фигуристка Татьяна Навка, которая под уговоры Игоря Верника показала на камеру несколько грациозных движений. Этот момент был выложен в Сеть, вызвав среди поклонников спортсменки восторг.На Татьяне Навке было приталенное розовое платье-рубашка, в котором звезда выглядела просто очаровательно.