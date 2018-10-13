АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Татьяна Навка повеселилась от души на вечеринке Игоря и Вадима Верников

Татьяна Навка весело провела время на вечеринке в честь дня рождения братьев Игоря и Вадима Верников. Супругу президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова сняла на видео Ольга Слуцкер, выложив ролик в Instagram.

Татьяна Навка повеселилась от души на вечеринке Игоря и Вадима Верников

На празднование 55-летия братьев Верников, проходившее в театре МХАТ, прибыли многие именитые гости. Среди многих сверкнула и известная фигуристка Татьяна Навка, которая под уговоры Игоря Верника показала на камеру несколько грациозных движений. Этот момент был выложен в Сеть, вызвав среди поклонников спортсменки восторг.

На Татьяне Навке было приталенное розовое платье-рубашка, в котором звезда выглядела просто очаровательно.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева сообщила о смерти матери
Татьяна Навка повеселилась от души на вечеринке
Ученые смогли перенастроить внутренние часы
Меланья Трамп появилась в Центре детей-мигрантов
Итальянские мужчины вызвали восторг у Юлии
В Москве на МКАД горит кафе
Ученые зафиксировали 30-километровую трещину в
В Италии археологи нашли захоронение
Ученые были поражены малым количеством пыли на
В Китае найдены древние артефакты вместе с
Ученые: Люди с большим количеством родственников
Евгений Петросян любит кататься с ветерком на
Гарик Мартиросян шутливо озвучил свои поздние
Пользователи сетей обсуждают необычное послание
Альбина Джанабаева выступила на одной сцене с
Дане Борисовой в «Модном приговоре» испортили
Запашный рассказал зрителям о своих женщинах
Ученые: Найдены останки древнего родственника
Лолита Милявская поделилась в Instagram видео
Фильмы ужасов кроме похудения способствуют
Рената Литвинова: «Через неделю я приступаю к
Ольга Бузова анонсировала концерт в родном
Рита Ора поразила поклонников в Instagram
Виктор Салтыков в Instagram высказал свое мнение
В Таиланде возле загадочного острова Ко Тао
Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную
Марина Хлебникова впервые вышла на связь после
Москва готова обсудить организацию возможной
Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не
Светлана Лобода удивила поклонников странным
Просмотреть все новости