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Меланья Трамп появилась в Центре детей-мигрантов в куртке «Мне все равно»

Меланья Трамп нанесла визит в Центр содержания детей-мигрантов в Техасе. На первой леди США была надета куртка с надписью «Мне все равно, а вам?», что вызвало большой общественный резонанс.

Меланья Трамп появилась в Центре детей-мигрантов в куртке «Мне все равно»

Критики обвинили супругу Дональда Трампа в равнодушии к страдающим детям. Оправдывая свои действия, она категорически заявила, что эта надпись отношения к детям не имела, поскольку этот девиз предназначался для левых СМИ, постоянно критикующих ее.

Отвечая на вопросы журналистов, Меланья Трамп попросила прессу фокусироваться на ее действиях, а не на том, какой гардероб она выбирает для выхода в свет.


 
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В мире / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:28

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