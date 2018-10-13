Меланья Трамп появилась в Центре детей-мигрантов в куртке «Мне все равно»

Критики обвинили супругу Дональда Трампа в равнодушии к страдающим детям. Оправдывая свои действия, она категорически заявила, что эта надпись отношения к детям не имела, поскольку этот девиз предназначался для левых СМИ, постоянно критикующих ее.Отвечая на вопросы журналистов, Меланья Трамп попросила прессу фокусироваться на ее действиях, а не на том, какой гардероб она выбирает для выхода в свет.