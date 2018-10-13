Меланья Трамп появилась в Центре детей-мигрантов в куртке «Мне все равно»
Меланья Трамп нанесла визит в Центр содержания детей-мигрантов в Техасе. На первой леди США была надета куртка с надписью «Мне все равно, а вам?», что вызвало большой общественный резонанс.
Критики обвинили супругу Дональда Трампа в равнодушии к страдающим детям. Оправдывая свои действия, она категорически заявила, что эта надпись отношения к детям не имела, поскольку этот девиз предназначался для левых СМИ, постоянно критикующих ее.
Отвечая на вопросы журналистов, Меланья Трамп попросила прессу фокусироваться на ее действиях, а не на том, какой гардероб она выбирает для выхода в свет.
Критики обвинили супругу Дональда Трампа в равнодушии к страдающим детям. Оправдывая свои действия, она категорически заявила, что эта надпись отношения к детям не имела, поскольку этот девиз предназначался для левых СМИ, постоянно критикующих ее.
Отвечая на вопросы журналистов, Меланья Трамп попросила прессу фокусироваться на ее действиях, а не на том, какой гардероб она выбирает для выхода в свет.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:28