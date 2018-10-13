В Москве на МКАД горит кафе
В субботу утром зафиксировано возгорание в кафе, расположенном на 56 километре МКАД. Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по Москве, площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Тревожный сигнал на пульт дежурного поступил в 5 часов 1 минуту. Пожар возник во внутренних помещениях административного здания на МКАД. Известно о том, что пять человек успели покинуть кафе до прибытия пожарных.
В настоящий момент столичные пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Тревожный сигнал на пульт дежурного поступил в 5 часов 1 минуту. Пожар возник во внутренних помещениях административного здания на МКАД. Известно о том, что пять человек успели покинуть кафе до прибытия пожарных.
В настоящий момент столичные пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:10