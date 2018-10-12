Ольга Бузова анонсировала концерт в родном Санкт-Петербурге

"Я с детства мечтала выступить там и вот скоро моя мечта осуществится... И это все благодаря вашей поддержке и любви!" - сообщает звезда.

"Я не пойду, мне больше Лепс нравится", "Господи,куда мир катится? Люди деградируют. Все пытаются брать пример с непонятно кого", "Читая отзывы о любви к Ольге, кажется что все фанаты это дети", "придем, придем, не переживай. Придем, чтобы тухлыми яйцами в тебя кинуть", - пишут отнюдь не поклонники творчества Оли.

Теперь знаменитость занимается продвижением этого альбома и готовится к концертному турне-шоу под одноимённым названием.У себя в Instagram Ольга анонсировала концерт в своём родном городе Санкт-Петербурге. Она сообщает, что 12 декабря выступит в Ледовом дворце.Бузова также благодарит информационных партнёров из питерской радиостанции и рада, что радиостанция с ней в такой "ответственный период".Как обычно Оля в конце публикации сообщает, где можно найти билеты на её шоу.Хоть большинство подписчиков звезды из "Дома-2" выразило восторг по поводу концерта в Северной Пальмире, были и такие, кто не рад тому, что бездарная Ольга Бузова поёт.