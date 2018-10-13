Ученые зафиксировали 30-километровую трещину в леднике Антарктиды

В прошлом году эксперты уже наблюдали за отколом айсберга, имеющего внушительные размеры, а сейчас они считают, что площадь объекта может достигать 300 кв. км. За 17 лет произошло 6 аналогичных инцидентов, связанных с климатическими изменениями.Кроме того, ученых волнует состояние Пайн-Айленд, продолжающего таять. Он ежегодно теряет 45 миллионов тонн воды, становящихся причиной повышения уровня океана.