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Ученые зафиксировали 30-километровую трещину в леднике Антарктиды

Сотрудник Технического университета в Делфте Стеф Лермитте сообщил коллегам плохие новости о состоянии ледника в Антарктиде. На снимках, сделанных спутниками, была зафиксирована 30-километровая трещина, но в будущем она сможет продолжить разрастаться.
Ученые зафиксировали 30-километровую трещину в леднике Антарктиды

В прошлом году эксперты уже наблюдали за отколом айсберга, имеющего внушительные размеры, а сейчас они считают, что площадь объекта может достигать 300 кв. км. За 17 лет произошло 6 аналогичных инцидентов, связанных с климатическими изменениями.

Кроме того, ученых волнует состояние Пайн-Айленд, продолжающего таять. Он ежегодно теряет 45 миллионов тонн воды, становящихся причиной повышения уровня океана.


 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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