Ученые зафиксировали 30-километровую трещину в леднике Антарктиды
Сотрудник Технического университета в Делфте Стеф Лермитте сообщил коллегам плохие новости о состоянии ледника в Антарктиде. На снимках, сделанных спутниками, была зафиксирована 30-километровая трещина, но в будущем она сможет продолжить разрастаться.
В прошлом году эксперты уже наблюдали за отколом айсберга, имеющего внушительные размеры, а сейчас они считают, что площадь объекта может достигать 300 кв. км. За 17 лет произошло 6 аналогичных инцидентов, связанных с климатическими изменениями.
Кроме того, ученых волнует состояние Пайн-Айленд, продолжающего таять. Он ежегодно теряет 45 миллионов тонн воды, становящихся причиной повышения уровня океана.
В прошлом году эксперты уже наблюдали за отколом айсберга, имеющего внушительные размеры, а сейчас они считают, что площадь объекта может достигать 300 кв. км. За 17 лет произошло 6 аналогичных инцидентов, связанных с климатическими изменениями.
Кроме того, ученых волнует состояние Пайн-Айленд, продолжающего таять. Он ежегодно теряет 45 миллионов тонн воды, становящихся причиной повышения уровня океана.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00