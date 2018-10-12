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Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не количество денег в кошельке у мужчины

Популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова уже на протяжении нескольких лет находится в статусе одиночки, однако несмотря на свой далеко не юный возраст, строить отношения с первым встречным она не спешит.

Не секрет, что реалити-шоу было создано для того, чтобы одинокие сердца находили друг друга, поэтому туда приходят люди различного возраста, в основном от 20 до 30 лет, и пытаются создавать романы на глазах у многомиллионной публики.

Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не количество денег в кошельке у мужчины

Нередко так случается, что участники влюбляются в своих наставников и пытаются добиться их расположения, однако за все время существования проекта это получилось у немногих. Ольга Орлова не стала исключением и за последний год ее сердцем пытались завладеть 2 парня – Артем Сорока и Егор Черкасов, а также симпатию к ней испытывает Саймон Марданшин.

Однако несмотря на такое разнообразие молодых людей, ни один из них не приблизился к теледиве на расстояние доверия.

Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не количество денег в кошельке у мужчины

По словам Оли, для нее в отношениях в первую очередь важны эмоции. К примеру, ей не важно, сколько денег кавалер вложит в свидание и вообще, как сильно забит его кошелек, если она получит положительные эмоции, им будет о чем поговорить, то роман будет иметь шанс на развитие, даже с нищим ухажером.

Что касается зрителей телестройки, то они уверены, что Орлова вряд ли сможет найти себе мужчину, какого она нарисовала себе в фантазиях. У нее очень плотный рабочий график, а в периметр такой избранник не придет, поэтому ей необходимо либо довольствоваться теми кавалерами, что есть, либо смириться с одиночеством.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:41

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