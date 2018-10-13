Ученые: Люди с большим количеством родственников реже страдают от онкологии

Развитие опасного недуга связано с разными факторами, но большую роль играет эмоциональный настрой в семье, который может позитивно или негативно отражаться на здоровье человека. Команда специалистов изучила информацию из 178 стран, учитывая типы онкологии, продолжительность жизни пациентов, их доходы и другие нюансы.С помощью математических расчетов эксперты составили график, где были сведения о размерах семей и максимальном деторождении женщин разных регионов. Оказалось, что социальное взаимодействие между близкими людьми помогает им иметь низкие показатели развития онкологии различных органов, что также касается меланомы.