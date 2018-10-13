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Евгений Петросян любит кататься с ветерком на мотоцикле

Поклонники юмориста были удивлены, прочитав его новый пост в Instagram. Оказалось, что Евгений Петросян любит кататься с ветерком на мотоцикле, испытывая особую страсть к мощным байкам.
Евгений Петросян любит кататься с ветерком на мотоцикле

Знаменитость позировал перед камерой на фоне личного транспорта, отметив, что даже не смог с ним расстаться во время выступления в честь 60-летия. Евгений Петросян внимательно следит за новостями, а также осуждает поведение скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Звезде не нравится, когда хейтеры начинают активно обсуждать его стиль одежды, даже не имея понятия о моде байкеров. Многие пользователи поддержали своего кумира, назвав его стильной и крутой личностью, посоветовав не обращать внимания на выпады недоброжелателей.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00

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