Евгений Петросян любит кататься с ветерком на мотоцикле

Знаменитость позировал перед камерой на фоне личного транспорта, отметив, что даже не смог с ним расстаться во время выступления в честь 60-летия. Евгений Петросян внимательно следит за новостями, а также осуждает поведение скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.Звезде не нравится, когда хейтеры начинают активно обсуждать его стиль одежды, даже не имея понятия о моде байкеров. Многие пользователи поддержали своего кумира, назвав его стильной и крутой личностью, посоветовав не обращать внимания на выпады недоброжелателей.