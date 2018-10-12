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Ксения Бородина показала в Instagram, что поёт не хуже Ольги Бузовой

Творчество Ольги Бузовой уже признали.

Многие песни ведущей «Дома-2» занимают высокие места в различных чартах. Но, оказывается, что ее коллега по телестройке Ксения Бородина умеет петь ничуть не хуже.

Ксения Бородина показала в Instagram, что поёт не хуже Ольги Бузовой

Очевидно, что она хочет не отставать от своей товарки и показала подписчикам своего Instagram, что тоже кое-что умеет. В Stories появилось видео, где Ксюша за рулем подпевала какой-то радиостанции, где звучал хит Земфиры - «До свидания».

Хоть видео и не очень большое, поклонники все-таки насладились пением Бородиной, а многих оно даже восхитило. Многие тут же начали спрашивать девушку, а не хочет ли она последовать примеру Ольги и начать сольную карьеру.

Фолловеры отметили, что Бородина поёт ничуть не хуже Бузовой, А кто-то даже заявил, что даже лучше её. Поклонники пишут, что Бузова обрабатывает свой голос компьютером, а тут Бородина показала мастер-класс пения вживую.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:32

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