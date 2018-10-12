Альбина Джанабаева выступила на одной сцене с Валерием Меладзе

Певица Альбина Джанабаева не так давно порадовала своих поклонников публикацией в своем блоге Instagram, на котором она со своим супругом Валерием Меладзе выступают на одной сцене. По словам Меладзе, супруги редко поют, поскольку не хотят провоцировать лишнее внимание прессы и публики. Напомним, что отношения пары продолжаются 10 лет, у нее родились два сына, которых артисты скрывают от общественности.Читатели блога Альбины Джанабаевой остались в полном восторге от того, что наконец-то могут насладиться дуэтом супругов на одной сцене. Многие отметили, что получили большое удовольствие от концерта, который недавно посетили.