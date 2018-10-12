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Альбина Джанабаева выступила на одной сцене с Валерием Меладзе

Известная российская певица Альбина Джанабаева опубликовала видеоролик, на котором она выступила на одной сцене со своим супругом Валерием Меладзе. Поклонники выразили свой восторг по этому поводу.
Альбина Джанабаева выступила на одной сцене с Валерием Меладзе

Певица Альбина Джанабаева не так давно порадовала своих поклонников публикацией в своем блоге Instagram, на котором она со своим супругом Валерием Меладзе выступают на одной сцене. По словам Меладзе, супруги редко поют, поскольку не хотят провоцировать лишнее внимание прессы и публики. Напомним, что отношения пары продолжаются 10 лет, у нее родились два сына, которых артисты скрывают от общественности.

Читатели блога Альбины Джанабаевой остались в полном восторге от того, что наконец-то могут насладиться дуэтом супругов на одной сцене. Многие отметили, что получили большое удовольствие от концерта, который недавно посетили.


 
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Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:30

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