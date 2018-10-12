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У Иосифа Оганесяна на Острове любви появились серьезные проблемы со здоровьем

Несколько дней назад на сейшельскую площадку телепроекта «Дом-2» снова были отправлены Иосиф Оганесян и Александра Черно. Ребята только прилетели оттуда в Москву, а потому не горели желанием вновь собирать чемоданы, однако оспорить решение ведущих им не удалось.

Но сегодня в Сети появились слухи, что возлюбленные уже вернулись на Поляну. По предварительным данным, молодой человек подхватил какой-то серьезный вирус, который всего за несколько дней заставил его сбросить около 15 килограмм, а так как медицина на Острове любви не самая лучшая, Иосиф принял решение отправиться в столицу, дабы решить проблему со здоровьем.

У Иосифа Оганесяна на Острове любви появились серьезные проблемы со здоровьем

Стоит отметить, что поклонники парня очень переживают за его состояние, поскольку он и до болезни был слишком худым и мало весил, а теперь, если верить информации, он и вовсе стал «дистрофиком».

Что касается хейтеров, то они не упустили возможности позлорадствовать, отметив, что лучше бы этот вирус подхватила Саша, которая после «перезагрузки» стала весить больше 120 килограммов и сбросить пару тройку ей бы не помешало, тем более, что делать для этого ничего не нужно – ни ходить на изнурительные тренировки, ни сидеть на диетах.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда герои телестройки страдают на Сейшельских островах. Они подвергаются экзотическим вирусам, а также укусам насекомых, после чего отправляются в Москву и еще долго не могут привести свое здоровье в норму.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:27

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