Пользователи сетей обсуждают необычное послание родителям школьника от педагогов

Мальчик принес домой бланк с его именем и звездой. Родители прочитали слова похвалы от учителей за полезный обед, выданный их чаду в школу. Педагоги назвали его образцом здорового питания, после чего отметили, что семья хорошо занимается воспитанием ребенка.Сам перекус австралийца состоял из тостов с сыром, куда еще были добавлены огурец, морковь и яблоко. Родители после обсуждения такого события с читателями выяснили, что многие лица были возмущены такими посланиями.