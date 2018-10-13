Пользователи сетей обсуждают необычное послание родителям школьника от педагогов
В сетях было опубликовано необычное послание родителям школьника от педагогов из австралийской школы. Пользователи стали активно обсуждать информацию, выражая разное мнение по такому поводу.
Мальчик принес домой бланк с его именем и звездой. Родители прочитали слова похвалы от учителей за полезный обед, выданный их чаду в школу. Педагоги назвали его образцом здорового питания, после чего отметили, что семья хорошо занимается воспитанием ребенка.
Сам перекус австралийца состоял из тостов с сыром, куда еще были добавлены огурец, морковь и яблоко. Родители после обсуждения такого события с читателями выяснили, что многие лица были возмущены такими посланиями.
Мальчик принес домой бланк с его именем и звездой. Родители прочитали слова похвалы от учителей за полезный обед, выданный их чаду в школу. Педагоги назвали его образцом здорового питания, после чего отметили, что семья хорошо занимается воспитанием ребенка.
Сам перекус австралийца состоял из тостов с сыром, куда еще были добавлены огурец, морковь и яблоко. Родители после обсуждения такого события с читателями выяснили, что многие лица были возмущены такими посланиями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00