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Пользователи сетей обсуждают необычное послание родителям школьника от педагогов

В сетях было опубликовано необычное послание родителям школьника от педагогов из австралийской школы. Пользователи стали активно обсуждать информацию, выражая разное мнение по такому поводу.
Пользователи сетей обсуждают необычное послание родителям школьника от педагогов

Мальчик принес домой бланк с его именем и звездой. Родители прочитали слова похвалы от учителей за полезный обед, выданный их чаду в школу. Педагоги назвали его образцом здорового питания, после чего отметили, что семья хорошо занимается воспитанием ребенка.

Сам перекус австралийца состоял из тостов с сыром, куда еще были добавлены огурец, морковь и яблоко. Родители после обсуждения такого события с читателями выяснили, что многие лица были возмущены такими посланиями.


 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00

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