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Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко снялся в клипе Кати Блейри

Несмотря на то, что Роман Гриценко покинул «Дом-2» несколько недель назад, так и не сумев добиться расположения Ольги Бузовой, многие зрители телепроекта продолжают интересоваться его жизнью за периметром.

Так, к примеру, недавно они были рады тому, что парень получил приглашение стать ведущим «Острова любви», однако в конечном итоге новость оказалась фейком, а сам Рома, не желая «просиживать штаны» в Москве, ожидая шанса пробиться в шоу-бизнес, вернулся в родной Питер помогать отцу вести семейный бизнес.

Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко снялся в клипе Кати Блейри

Впрочем, молодой человек все равно не теряет надежды прославиться, поэтому не отказывается от предложений, позволяющих лишний раз засветиться на телеэкране. В частности, появилась информация, что он снялся в клипе молодой исполнительницы Кати Блейри.

Гриценко сыграл главную роль, продемонстрировав свои актерские навыки, приобретенные во время участия в реалити-шоу.

Стоит отметить, что бывший герой телестройки, имея привлекательную внешность и сексуальное, мускулистое тело, может стать желаемым кандидатом в съемках клипов у различных исполнителей, тем самым он будет иметь хорошую почву в сфере шоу-бизнеса и действительно построить успешную карьеру.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:09

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