Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко снялся в клипе Кати Блейри

Так, к примеру, недавно они были рады тому, что парень получил приглашение стать ведущим «Острова любви», однако в конечном итоге новость оказалась фейком, а сам Рома, не желая «просиживать штаны» в Москве, ожидая шанса пробиться в шоу-бизнес, вернулся в родной Питер помогать отцу вести семейный бизнес.Впрочем, молодой человек все равно не теряет надежды прославиться, поэтому не отказывается от предложений, позволяющих лишний раз засветиться на телеэкране. В частности, появилась информация, что он снялся в клипе молодой исполнительницы Кати Блейри.Гриценко сыграл главную роль, продемонстрировав свои актерские навыки, приобретенные во время участия в реалити-шоу.Стоит отметить, что бывший герой телестройки, имея привлекательную внешность и сексуальное, мускулистое тело, может стать желаемым кандидатом в съемках клипов у различных исполнителей, тем самым он будет иметь хорошую почву в сфере шоу-бизнеса и действительно построить успешную карьеру.