Промсвязьбанк запускает пилотный сервис онлайн-регистрации бизнеса и открытия счета
Клиенты Промсвязьбанка теперь смогут зарегистрировать свой бизнес или открыть счет в банке в режиме онлайн. Для произведения вышеуказанных действий теперь будет достаточно просто зайти на сайт банка и следовать инструкциям. На портале необходимо зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету. Там же можно внести персональные данные в реестр и получить электронную подпись. Вся документация для регистрации ИП или юрилица будет сформирована автоматически.
Обязательным условием для регистрации бизнеса через Промсвязьбанк необходима электронная подпись. Получить ее можно в режиме онлайн, но пользователю потребуется и ее активация, которая производится только в отделении кредитной организации. Через официальный сайт банка можно также отправить документы в регистрационные органы. Все новые клиенты организации получат возможность пользоваться счетом на протяжении полугода.
«Сервис существенно облегчит процесс работы и сократит количество необходимых визитов клиента в банк. Предпринимательская деятельность станет еще доступнее и проще», - рассказал Иван Паткин, являющийся директором департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка. Сейчас сервис доступен только в Москве, Вологде, Ярославле и Екатеринбурге в пилотном режиме, но в скором времени появится по всей территории России.
Обязательным условием для регистрации бизнеса через Промсвязьбанк необходима электронная подпись. Получить ее можно в режиме онлайн, но пользователю потребуется и ее активация, которая производится только в отделении кредитной организации. Через официальный сайт банка можно также отправить документы в регистрационные органы. Все новые клиенты организации получат возможность пользоваться счетом на протяжении полугода.
«Сервис существенно облегчит процесс работы и сократит количество необходимых визитов клиента в банк. Предпринимательская деятельность станет еще доступнее и проще», - рассказал Иван Паткин, являющийся директором департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка. Сейчас сервис доступен только в Москве, Вологде, Ярославле и Екатеринбурге в пилотном режиме, но в скором времени появится по всей территории России.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:55