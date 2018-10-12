Промсвязьбанк запускает пилотный сервис онлайн-регистрации бизнеса и открытия счета

Обязательным условием для регистрации бизнеса через Промсвязьбанк необходима электронная подпись. Получить ее можно в режиме онлайн, но пользователю потребуется и ее активация, которая производится только в отделении кредитной организации. Через официальный сайт банка можно также отправить документы в регистрационные органы. Все новые клиенты организации получат возможность пользоваться счетом на протяжении полугода.«Сервис существенно облегчит процесс работы и сократит количество необходимых визитов клиента в банк. Предпринимательская деятельность станет еще доступнее и проще», - рассказал Иван Паткин, являющийся директором департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка. Сейчас сервис доступен только в Москве, Вологде, Ярославле и Екатеринбурге в пилотном режиме, но в скором времени появится по всей территории России.