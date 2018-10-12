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Запашный рассказал зрителям о своих женщинах

Знаменитый дрессировщик, народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный в телепередаче «Судьба человека» рассказал зрителям о своих отношениях с женщинами. Артисту влюбляться приходилось несколько раз, но штамп в паспорте до сих пор не стоит.
Запашный рассказал зрителям о своих женщинах

Дрессировщик в 4 поколении Эдгард Запашный не так давно принял участие в съемках телепередачи «Судьба человека» и рассказал зрителем и ведущему Борису Корчевникову о женщинах, с которыми у него были отношения. Первая девушка, о которой рассказал Запашный, оказалась азиаткой, с которой они прожили в Китае около трех лет. Следующая пассия, с которой дрессировщик прожил почти 13 лет, была его коллегой, ее имя не уточняется. Далее в его жизни появилась фитнес-тренер Ольга, которая подарила актеру двоих дочерей, однако дети не спасли брак и союз развалился. Примечательно, что пара приняла решение разойтись в тот же день, когда Ольга сообщила супругу о третьей беременности. От детей отказываться дрессировщик не собирается и помогает им всеми силами.

Любопытно, что Эдгард Запашный в своей жизни влюблялся не один раз, и жил со своими женщинами только в гражданском браке. А в его паспорте штамп так и не появился.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:30

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