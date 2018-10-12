Дмитрий Дмитренко готов заменить тещу в конкурсе «Человек года»

Судя по всему, коллектив решил избавиться от сильных конкурентов еще в отборочном туре, поскольку в последующих голосованиях их мнения учитываться уже не будет, а право выбора достойных перейдет к поклонникам реалити-шоу.Однако семейство Рапунцелей не расстраивается после проигрыша, так как в основной этап конкурса прошла Татьяна Владимировна и она действительно может выиграть квартиру, вот только если не побоится испытаний, с которыми нужно будет справиться по ходу участия в «Человеке года».В частности, Оля сочувствует своей маме, так как за 3 года нахождения на телестройке она видела, что заставляют ведущие делать участников для того, чтобы стать победителем. Девушка считает, что родительница может не согласиться съесть таракана или засунуть руку в контейнер со змеями.Впрочем, как утверждает Дима, теще и не придется этого делать, поскольку все подобные испытания он готов пройти вместо нее. Он уже не в первый раз с этим сталкивается, а потому имеет иммунитет, если его можно так назвать, и не боится издевательств.Что касается зрителей, то многие похвалили молодого человека за то, что он готов пройти «сквозь огонь и воду» ради Татьяны Владимировны, однако хейтеры считают, что делать это он будет не из добрых побуждений, а ради собственной выгоды, дабы теща потом отдала им с женой выигранную квартиру.