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Лолита Милявская поделилась в Instagram видео исполнения песни «На Титанике»

Лолита Милявская в своем микроблоге Instagram поделилась с фолловерами оригинальным видео со своего концерта во время исполнения песни «На Титанике». Однако смонтированные фрагменты выступления сняты не певицей, а ее фанатами.

Лолита Милявская поделилась в Instagram видео исполнения песни «На Титанике»


На данный ролик наложены эмоциональные комментарии поклонников. Судя по подписям фанатов, песня им очень понравилась. Они даже попросили, чтобы Лолита спела ее на бис. Для непонятливых фолловеров исполнительница песен уточнила, что подписи на видео делал «добрый зритель», а не она. Пост за два часа собрал свыше 140 отметок «Мне нравится» и более 780 комментариев от многочисленных фанатов звезды.

Поклонники отметили, что они очень любят слушать песни в ее исполнении. Некоторые выразили желание попасть на концерт певицы, на котором она отдает много энергии и позитива. Подписчики также поблагодарили артистку за выступление и «за нереальную атмосферу».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:46

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