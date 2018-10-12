Фильмы ужасов кроме похудения способствуют сексуальному возбуждению

Учёные считают, что адреналин и кортизол, которые вырабатываются в результате стрессовых ситуаций, очень даже благотворно влияют на организм в целом. Ощущается прилив сил и энергии, улучшается самочувствие, и повышается работоспособность.Во время просмотра фильмов ужасов страх, который в результате возникает, переводит организм в состояние тревоги. В результате происходит увеличение температуры тела и выделение другого гормона – норадреналина, его врачи называют «гормоном бодрости». А вот повышенное половое влечение считается побочным эффектом, так как в принципе, страх половое возбуждение стимулировать не может. Но в связи с тем, что во время просмотра страшного кино в организме происходят те же химические реакции, что и при физической близости, учёные засчитали этот факт в пользу организма.В результате такого состояния организм может потерять столько калорий, сколько уходит после 30 минут бега. Подъём гормонального фона провоцирует сердце, заставляя его биться сильнее. В таком «впечатляющем» состоянии человек забывает про еду, а вот обмен веществ наоборот – работает в усиленном режиме. Налицо сплошная польза: и фигура в норме, и сексуальность повышена. Но медики советуют всё-таки не перестараться с количеством просмотров ужастиков.