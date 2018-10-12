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Рита Ора поразила поклонников в Instagram «обнаженным» фото

Рита Ора поразила поклонников «обнаженным» снимком, который был сделан для презентации ее новой композиции «Let Me Love You». Соответствующее фото 27-летняя британская исполнительница песен обнародовала в своем Instagram

Рита Ора поразила поклонников в Instagram «обнаженным» фото


На данной публикации знаменитость предстала полностью обнаженной. Свои интимные места звезда прикрыла руками, на которые одеты удлиненные красные перчатки. Аналогичный образ Рита Ора использовала в фотосессии для издания «Clash». Пост звезды в течение суток сумел собрать свыше 1,6 миллионов просмотров.

Рита Ора поразила поклонников в Instagram «обнаженным» фото


Многие фолловеры восхищались грудью певицы. Однако нашлись и те пользователи Сети, которые посоветовал ей прикрыться, а также прекратить таким образом зарабатывать себе на жизнь.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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