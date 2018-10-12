Рита Ора поразила поклонников в Instagram «обнаженным» фото
Рита Ора поразила поклонников «обнаженным» снимком, который был сделан для презентации ее новой композиции «Let Me Love You». Соответствующее фото 27-летняя британская исполнительница песен обнародовала в своем Instagram
На данной публикации знаменитость предстала полностью обнаженной. Свои интимные места звезда прикрыла руками, на которые одеты удлиненные красные перчатки. Аналогичный образ Рита Ора использовала в фотосессии для издания «Clash». Пост звезды в течение суток сумел собрать свыше 1,6 миллионов просмотров.
Многие фолловеры восхищались грудью певицы. Однако нашлись и те пользователи Сети, которые посоветовал ей прикрыться, а также прекратить таким образом зарабатывать себе на жизнь.
На данной публикации знаменитость предстала полностью обнаженной. Свои интимные места звезда прикрыла руками, на которые одеты удлиненные красные перчатки. Аналогичный образ Рита Ора использовала в фотосессии для издания «Clash». Пост звезды в течение суток сумел собрать свыше 1,6 миллионов просмотров.
Многие фолловеры восхищались грудью певицы. Однако нашлись и те пользователи Сети, которые посоветовал ей прикрыться, а также прекратить таким образом зарабатывать себе на жизнь.