Рита Ора поразила поклонников в Instagram «обнаженным» фото

На данной публикации знаменитость предстала полностью обнаженной. Свои интимные места звезда прикрыла руками, на которые одеты удлиненные красные перчатки. Аналогичный образ Рита Ора использовала в фотосессии для издания «Clash». Пост звезды в течение суток сумел собрать свыше 1,6 миллионов просмотров.Многие фолловеры восхищались грудью певицы. Однако нашлись и те пользователи Сети, которые посоветовал ей прикрыться, а также прекратить таким образом зарабатывать себе на жизнь.