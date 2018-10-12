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Участник «Дома-2» Артем Сорока сравнил себя с Александром Розенбаумом

Не секрет, что многие участники телепроекта «Дом-2» любят сравнивать себя с популярными актерами, звездами шоу-бизнеса, певцами и другими известными личностями, тем самым развлекая телезрителей.

Так, к примеру, еще совсем недавно Егор Черкасов называл себя точной копией Жан-Клод Ван Дамма. Таким образом он хотел понравиться Ольге Орловой, надеясь на то, что 40-летняя ведущая «клюнет» на его привлекательную внешность и мускулистое тело. Однако в конечном итоге парень только насмешил теледиву, после чего ушел за ворота.

Участник «Дома-2» Артем Сорока сравнил себя с Александром Розенбаумом

Мария Кохно тоже любит искать сходства со знаменитостями. В частности, она уже сравнивала себя с Ксенией Собчак, а также с Машей Распутиной. Однако ее подписчики не нашли между девушками ничего общего и посоветовали экс-участнице «Дома-2» не искать себе кумиров и радоваться той внешности, которую подарила ей природа.

А теперь к бывшим героям телестройки примкнул и Артем Сорока, который вдруг решил, что очень похож на Александра Розенбаума в молодости, отметив, что для полной схожести ему не хватает только усов.

Участник «Дома-2» Артем Сорока сравнил себя с Александром Розенбаумом

Стоит отметить, что даже коллектив, с которым парень живет в периметре заметил его сходство с известным исполнителем и теперь подшучивают над ним, особенно в те моменты, когда он берет в руки гитару.

Сам Артем очень рад, что его сравнивают с Розенбаумом, поскольку считает этого певца настоящей звездой шансона.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:34

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