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Марина Хлебникова впервые вышла на связь после пережитой трагедии

Звезда 90-х годов Марина Хлебникова после пережитой трагедии впервые вышла на связь. Она рассказала о своём самочувствии и успокоила поклонников.
Марина Хлебникова впервые вышла на связь после пережитой трагедии

Певица Марина Хлебникова не смогла присутствовать на похоронах своего первого мужа по состоянию здоровья. После того, как она узнала о том, что с ним произошло, у неё случился нервный срыв и звезду доставили в больницу. Медики поставили ей диагноз: невротическая реакция на стресс.

Хлебникова пролежала под присмотром врачей несколько дней, и поэтому не смогла присутствовать на прощальной церемонии похорон своего избранника Антона Логинова. В больнице, она отключила телефон и ни с кем не выходила на связь.

Теперь певица Марина Хлебникова находится дома и впервые рассказала о своём самочувствии по телефону журналистам. Она сказала, что у неё всё хорошо, рядом с ней присутствуют близкие родственники, они не оставляют её одну. Исполнительница подчеркнула, что приходит в себя и скоро приступит к работе.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:00

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