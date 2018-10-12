Марина Хлебникова впервые вышла на связь после пережитой трагедии

Певица Марина Хлебникова не смогла присутствовать на похоронах своего первого мужа по состоянию здоровья. После того, как она узнала о том, что с ним произошло, у неё случился нервный срыв и звезду доставили в больницу. Медики поставили ей диагноз: невротическая реакция на стресс.Хлебникова пролежала под присмотром врачей несколько дней, и поэтому не смогла присутствовать на прощальной церемонии похорон своего избранника Антона Логинова. В больнице, она отключила телефон и ни с кем не выходила на связь.Теперь певица Марина Хлебникова находится дома и впервые рассказала о своём самочувствии по телефону журналистам. Она сказала, что у неё всё хорошо, рядом с ней присутствуют близкие родственники, они не оставляют её одну. Исполнительница подчеркнула, что приходит в себя и скоро приступит к работе.