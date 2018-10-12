Власти Москвы распорядились изъять еще одно здание у «Дома-2»

В заявлении, опубликованном на сайте мэрии, говорится о том, что «для государственных нужд» будет изъято нежилое строение, площадь которого составляет 72 квадратных метра.Отметим, что съемки реалити-шоу проходят в поселении Сосенское, вблизи поселка коттеджного типа Летово.А также напомним, что в конце июля департамент развития новых территорий Москвы известил, что правительство планирует проложить новую автодорогу, часть которой будет располагаться в поселении Сосенское. Был выпущен приказ, изымающий у владельца участка компании ООО «ЕТК-Инвест», сдающего часть своей территории каналу ТНТ, а точнее телепроекту «Дом-2», около полутора гектаров, а взамен предоставляющий новый участок, аналогичный по площади старому и примыкающий к нему.Согласно адресу изымаемого объекта, указанного в новом заявлении, он находится на той же территории, которое было изъято ранее властями у «ЕТК-Инвест».