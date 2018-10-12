Светлана Лобода удивила поклонников странным высказыванием

Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала снимок, который оформила маленькой строчкой: «Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть». На фото она одета в белоснежный костюм, и якобы, прикрывается ладонями от фотообъектива.Певица Светлана Лобода приятно поразила своих поклонников тем, как она высказалась о тоске и похоти с глубоки смыслом. Изначально предполагалось, что именно певица является автором придуманной строчки. Но выяснилось, что она воспользовалась стихотворением поэтессы Веры Полозковой. Многомиллионная армия подписчиков украинской звезды как всегда восхищается красотой и талантом своего кумира.