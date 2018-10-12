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Светлана Лобода удивила поклонников странным высказыванием

Украинская певица Светлана Лобода сочинила маленькую строчку, которую написала в сети под своим снимком. Поклонники удивились странному высказыванию артистки, в котором увидели глубокий смысл.
Светлана Лобода удивила поклонников странным высказыванием

Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала снимок, который оформила маленькой строчкой: «Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть». На фото она одета в белоснежный костюм, и якобы, прикрывается ладонями от фотообъектива.

Певица Светлана Лобода приятно поразила своих поклонников тем, как она высказалась о тоске и похоти с глубоки смыслом. Изначально предполагалось, что именно певица является автором придуманной строчки. Но выяснилось, что она воспользовалась стихотворением поэтессы Веры Полозковой. Многомиллионная армия подписчиков украинской звезды как всегда восхищается красотой и талантом своего кумира.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:36

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