Светлана Лобода удивила поклонников странным высказыванием
Украинская певица Светлана Лобода сочинила маленькую строчку, которую написала в сети под своим снимком. Поклонники удивились странному высказыванию артистки, в котором увидели глубокий смысл.
Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала снимок, который оформила маленькой строчкой: «Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть». На фото она одета в белоснежный костюм, и якобы, прикрывается ладонями от фотообъектива.
Певица Светлана Лобода приятно поразила своих поклонников тем, как она высказалась о тоске и похоти с глубоки смыслом. Изначально предполагалось, что именно певица является автором придуманной строчки. Но выяснилось, что она воспользовалась стихотворением поэтессы Веры Полозковой. Многомиллионная армия подписчиков украинской звезды как всегда восхищается красотой и талантом своего кумира.
Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала снимок, который оформила маленькой строчкой: «Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть». На фото она одета в белоснежный костюм, и якобы, прикрывается ладонями от фотообъектива.
Певица Светлана Лобода приятно поразила своих поклонников тем, как она высказалась о тоске и похоти с глубоки смыслом. Изначально предполагалось, что именно певица является автором придуманной строчки. Но выяснилось, что она воспользовалась стихотворением поэтессы Веры Полозковой. Многомиллионная армия подписчиков украинской звезды как всегда восхищается красотой и талантом своего кумира.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:36