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В Петербурге мужчина в блестящей маске из окна автомобиля выбросил 50000 рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, чье лицо было укрыто маской с блестками, из окна автомобиля выбросил 50000 рублей. Видеоролик опубликован аккаунтом «богатые русские дети» в социальной сети Instagram.
В Петербурге мужчина в блестящей маске из окна автомобиля выбросил 50000 рублей

Судя по видеоролику, неизвестный мужчина сидит на заднем сидении автомобиля и говорит о том, что деньги ничего не стоят, это просто бумага и она бессмысленна. Средний оклад в Санкт-Петербурге составляет 50000 рублей и эта же сумма находится сейчас у меня в руках, я собираюсь ее выкинуть в окно. Затем он отметил, что ему жаль людей, которые тратят свою жизнь на заработок этих бумажек. После чего «опустил» окно и буквально начал сыпать деньгами на обочину, камера успела запечатлеть, как прохожие бросились собирать купюры с тротуара.

Видеоролик опубликован в одном из аккаунтов социальной сети Instagram, под названием «богатые русские дети». Судя по голосу, мужчина достаточно молод, но предпочел остаться неизвестным.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:54

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