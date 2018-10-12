В Петербурге мужчина в блестящей маске из окна автомобиля выбросил 50000 рублей
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, чье лицо было укрыто маской с блестками, из окна автомобиля выбросил 50000 рублей. Видеоролик опубликован аккаунтом «богатые русские дети» в социальной сети Instagram.
Судя по видеоролику, неизвестный мужчина сидит на заднем сидении автомобиля и говорит о том, что деньги ничего не стоят, это просто бумага и она бессмысленна. Средний оклад в Санкт-Петербурге составляет 50000 рублей и эта же сумма находится сейчас у меня в руках, я собираюсь ее выкинуть в окно. Затем он отметил, что ему жаль людей, которые тратят свою жизнь на заработок этих бумажек. После чего «опустил» окно и буквально начал сыпать деньгами на обочину, камера успела запечатлеть, как прохожие бросились собирать купюры с тротуара.
Видеоролик опубликован в одном из аккаунтов социальной сети Instagram, под названием «богатые русские дети». Судя по голосу, мужчина достаточно молод, но предпочел остаться неизвестным.
Судя по видеоролику, неизвестный мужчина сидит на заднем сидении автомобиля и говорит о том, что деньги ничего не стоят, это просто бумага и она бессмысленна. Средний оклад в Санкт-Петербурге составляет 50000 рублей и эта же сумма находится сейчас у меня в руках, я собираюсь ее выкинуть в окно. Затем он отметил, что ему жаль людей, которые тратят свою жизнь на заработок этих бумажек. После чего «опустил» окно и буквально начал сыпать деньгами на обочину, камера успела запечатлеть, как прохожие бросились собирать купюры с тротуара.
Видеоролик опубликован в одном из аккаунтов социальной сети Instagram, под названием «богатые русские дети». Судя по голосу, мужчина достаточно молод, но предпочел остаться неизвестным.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:54