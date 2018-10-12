Звезда «Дома-2» Дарья Друзяк инсценировала похищение и беременность от Александра Серова

Девушка пришла в студию к Андрею Малахову, дабы еще раз всей стране рассказать о том, какой Александр негодяй, а также призвать его к ответственности за нее и их будущего ребенка. Однако, в конечном итоге у нее ничего не вышло, и с сильнейшим нервным срывом Дашу госпитализировали в больницу, откуда ее, по ее же словам, похитили.Своим подписчикам в социальной сети Instagram бывшая звезда телестройки рассказывала о своем состоянии, отмечая, что ее похищение заказал Серов. Но сам мужчина эти слова отрицает.В очередном выпуске программы «На самом деле» эксперты попытались разобраться в этой довольно сложной истории.В студии появился исполнитель, который рассказал, что действительно предложил Друзьяк пожить в гостевой квартире, поскольку ей негде было жить в Москве, но она очень хотела построить карьеру в шоу-бизнесе. Он подчеркнул, что никакой интимной близости между ними не было, а Даша съехала после того, как подыскала себе жилье.Редактор программы Дмитрия Шепелева решила выслушать версию девушки и отправилась к ней в больницу, где и выяснила, что в действительности она инсценировала свою беременность и похищение. Оказалось, что бывшая звезда телестройки купила положительный тест, а после выпила специальные таблетки, дабы уровень ХЧГ соответствовал ее особенному положению.