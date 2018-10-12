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Разработчики Xiaomi представят рацию, новые телевизоры и ноутбук

Источники, знакомые с инсайдерской информацией заявили, что разработчики компании Xiaomi в скором времени представят рацию, новые телевизоры и ноутбук. Кроме того, в скором времени производитель проведет презентацию смартфонов Xiaomi Mi Mix 3 и Mi Note 4.

Разработчики Xiaomi представят рацию, новые телевизоры и ноутбук


По словам индийского инсайдера Ишана Агарвала, который часто публикует сбывающиеся слухи о Xiaomi, он получил информацию о новых продуктах китайской компании. Уже в скором времени на рынок выйдет телевизор Mi TV 4S с диагональю экрана 65 дюймов и разрешением 3840х2160 пикселей. Устройство выйдет в двух цветовых вариантах: Gunmetal Gray и Champagne Gold. Кроме того, ожидается выход 58-дюймового Mi TV, 43-дюймового Mi TV 4X и 40-дюймового Mi TV 4C телевизоров.

Также в скором времени на рынок выйдет ноутбук с диагональю дисплея 15,6 дюйма, рации Home Walkie Talkie 1S и другие товары, информация о которых на данный момент недоступна.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:00

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