Разработчики Xiaomi представят рацию, новые телевизоры и ноутбук

По словам индийского инсайдера Ишана Агарвала, который часто публикует сбывающиеся слухи о Xiaomi, он получил информацию о новых продуктах китайской компании. Уже в скором времени на рынок выйдет телевизор Mi TV 4S с диагональю экрана 65 дюймов и разрешением 3840х2160 пикселей. Устройство выйдет в двух цветовых вариантах: Gunmetal Gray и Champagne Gold. Кроме того, ожидается выход 58-дюймового Mi TV, 43-дюймового Mi TV 4X и 40-дюймового Mi TV 4C телевизоров.Также в скором времени на рынок выйдет ноутбук с диагональю дисплея 15,6 дюйма, рации Home Walkie Talkie 1S и другие товары, информация о которых на данный момент недоступна.