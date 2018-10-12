Пользователи Facebook получили возможность публиковать 3D-фотографии

Новая возможность на данный момент доступна лишь владельцам смартфонов iPhone 7+, 8+, X или XS, камеры которых сохраняют информацию о глубине резкости. Разработчики Facebook рекомендуют использовать контрастные изображения и пользоваться текстурами. Также для получения лучшего 3D-эффекта, необходимо избегать прозрачных объективов из пластика и стекла, поскольку они не во всех случаях с точностью фиксируются датчиками глубины.Эксперты отмечают, что посмотреть получившуюся 3D-фотографию можно как на обычном смартфоне, так и при помощи технологии VR через браузеры Oculus на Oculus Go или Firefox на Oculus Rift. В Facebook заявили, что в скором времени данная функция будет доступна не только для владельцев смартфонов от Apple, но и других производителей.