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Пользователи Facebook получили возможность публиковать 3D-фотографии

Пользователи социальной сети Facebook благодаря запуску новой функции получили возможность публиковать 3D-фотографии. Для публикации подобного снимка необходимо сделать портретную фотографию и при публикации выбрать соответствующую функцию в приложении.

Пользователи Facebook получили возможность публиковать 3D-фотографии


Новая возможность на данный момент доступна лишь владельцам смартфонов iPhone 7+, 8+, X или XS, камеры которых сохраняют информацию о глубине резкости. Разработчики Facebook рекомендуют использовать контрастные изображения и пользоваться текстурами. Также для получения лучшего 3D-эффекта, необходимо избегать прозрачных объективов из пластика и стекла, поскольку они не во всех случаях с точностью фиксируются датчиками глубины.

Эксперты отмечают, что посмотреть получившуюся 3D-фотографию можно как на обычном смартфоне, так и при помощи технологии VR через браузеры Oculus на Oculus Go или Firefox на Oculus Rift. В Facebook заявили, что в скором времени данная функция будет доступна не только для владельцев смартфонов от Apple, но и других производителей.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:30

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