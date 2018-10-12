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«Рецепт шалости» от мамы Сергея Жукова

По словам Сергея Жукова, самый вкусный пирог, который он когда-либо ел – это мамина шарлотка. Под постом поклонники оставляют и свои рецепты.
«Рецепт шалости» от мамы Сергея Жукова

Меньше всего ожидали подписчики Сергея Жукова, что он на своей странице в Instagram выложит рецепт пирога. Но это оказался не простой пирог – а «рецепт шалости» его мамы.

Певец Сергей Жуков предложил всем сохранить для себя этот кулинарный шедевр и обязательно приготовить, причём самым главным ингредиентом должна быть вложенная любовь. Исполнитель признался, что частенько балует свою семью яблочным пирогом, который готовит сам. В результате, под постом с рецептом, появилась почти кулинарная книга, состоящая из комментариев подписчиков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00

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