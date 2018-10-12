«Рецепт шалости» от мамы Сергея Жукова
По словам Сергея Жукова, самый вкусный пирог, который он когда-либо ел – это мамина шарлотка. Под постом поклонники оставляют и свои рецепты.
Меньше всего ожидали подписчики Сергея Жукова, что он на своей странице в Instagram выложит рецепт пирога. Но это оказался не простой пирог – а «рецепт шалости» его мамы.
Певец Сергей Жуков предложил всем сохранить для себя этот кулинарный шедевр и обязательно приготовить, причём самым главным ингредиентом должна быть вложенная любовь. Исполнитель признался, что частенько балует свою семью яблочным пирогом, который готовит сам. В результате, под постом с рецептом, появилась почти кулинарная книга, состоящая из комментариев подписчиков.
Меньше всего ожидали подписчики Сергея Жукова, что он на своей странице в Instagram выложит рецепт пирога. Но это оказался не простой пирог – а «рецепт шалости» его мамы.
Певец Сергей Жуков предложил всем сохранить для себя этот кулинарный шедевр и обязательно приготовить, причём самым главным ингредиентом должна быть вложенная любовь. Исполнитель признался, что частенько балует свою семью яблочным пирогом, который готовит сам. В результате, под постом с рецептом, появилась почти кулинарная книга, состоящая из комментариев подписчиков.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00