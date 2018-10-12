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Испанские ученые разработали новый метод ранней диагностики рака

Испанские ученые заявили о разработке нового метода ранней диагностики рака. Он заключается в использовании молекулы воды совместно с определёнными видами онкомаркеров.
Испанские ученые разработали новый метод ранней диагностики рака

Специалисты изучили два типа антигенов Tn, отвечающих за выработку организмов разных аминокислот. Они установили, что при взаимодействии этих онкомаркеров с водой происходят специфические химические реакции. Первый вид, связанный с треонином, реагируя с водой, приобретал большую жесткость, а второй, связанный с серином, - большую мягкость.

Эксперты заявляют, что такая методика наблюдения за развитием молекулы Tn поможет провести оценку стадии развития рака, поскольку этот антиген обнаруживается в 90% случаев онкологии.


 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:23

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