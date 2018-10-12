Ученые обнаружили в туркменской пещере неизвестное науке существо

Неизвестное животное обнаружили ученые из Болгарии и Испании в пещере Каптархана, специалистам удалось поймать его в ловушки.Существо принадлежит к семейству двухвосток, виду и роду пещерных членистоногих. У него отсутствуют глаза, а его размер совсем крошечный - всего лишь несколько миллиметров.Ученые рассказывают, что это животное прошло длительную эволюцию, прежде чем смогло приспособиться к жизни в среднеазиатском регионе.Специалисты и дальше будут продолжать изучение пещер Средней Азии, чтобы разобраться каким образом здесь смогли поселиться двухвостки, и как прошла адаптация к не совсем подходящим для них условиям обитания под землей.