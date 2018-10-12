Ученые обнаружили в туркменской пещере неизвестное науке существо
Международная группа исследователей нашла в одной из пещер в восточной части Туркменистана новый вид членистоногих. Ему дали название Turkmenocampa mirabilis, где первая часть указывает на ареал его обитания, а вторая означает «необычный, невероятный».
Неизвестное животное обнаружили ученые из Болгарии и Испании в пещере Каптархана, специалистам удалось поймать его в ловушки.
Существо принадлежит к семейству двухвосток, виду и роду пещерных членистоногих. У него отсутствуют глаза, а его размер совсем крошечный - всего лишь несколько миллиметров.
Ученые рассказывают, что это животное прошло длительную эволюцию, прежде чем смогло приспособиться к жизни в среднеазиатском регионе.
Специалисты и дальше будут продолжать изучение пещер Средней Азии, чтобы разобраться каким образом здесь смогли поселиться двухвостки, и как прошла адаптация к не совсем подходящим для них условиям обитания под землей.
Неизвестное животное обнаружили ученые из Болгарии и Испании в пещере Каптархана, специалистам удалось поймать его в ловушки.
Существо принадлежит к семейству двухвосток, виду и роду пещерных членистоногих. У него отсутствуют глаза, а его размер совсем крошечный - всего лишь несколько миллиметров.
Ученые рассказывают, что это животное прошло длительную эволюцию, прежде чем смогло приспособиться к жизни в среднеазиатском регионе.
Специалисты и дальше будут продолжать изучение пещер Средней Азии, чтобы разобраться каким образом здесь смогли поселиться двухвостки, и как прошла адаптация к не совсем подходящим для них условиям обитания под землей.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:15