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Ученые обнаружили в туркменской пещере неизвестное науке существо

Международная группа исследователей нашла в одной из пещер в восточной части Туркменистана новый вид членистоногих. Ему дали название Turkmenocampa mirabilis, где первая часть указывает на ареал его обитания, а вторая означает «необычный, невероятный».
Ученые обнаружили в туркменской пещере неизвестное науке существо

Неизвестное животное обнаружили ученые из Болгарии и Испании в пещере Каптархана, специалистам удалось поймать его в ловушки.

Существо принадлежит к семейству двухвосток, виду и роду пещерных членистоногих. У него отсутствуют глаза, а его размер совсем крошечный - всего лишь несколько миллиметров.

Ученые рассказывают, что это животное прошло длительную эволюцию, прежде чем смогло приспособиться к жизни в среднеазиатском регионе.

Специалисты и дальше будут продолжать изучение пещер Средней Азии, чтобы разобраться каким образом здесь смогли поселиться двухвостки, и как прошла адаптация к не совсем подходящим для них условиям обитания под землей.


 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:15

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