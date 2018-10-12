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Ирина Шейк переживает из-за слухов о романе Брэдли Купера с Леди Гагой

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе ужинали в ресторане и, по словам свидетелей, они вовсе не разговаривали между собой, и каждый был чем-то опечален. Поклонники модели предположили, что она переживает из-за слухов о романе избранника с Леди Гагой.
Ирина Шейк переживает из-за слухов о романе Брэдли Купера с Леди Гагой

Брэдли Купер снялся в главной роли вместе с Леди Гагой в мюзикле «Звезда родилась». По сценарию им приходилось весело общаться, целоваться и выглядеть вполне счастливыми. Но очень внимательные пользователи социальных сетей, как всегда сумели усмотреть в фильме то, чего возможно нет, и не было. Купера и Леди Гагу уличили в романе, который якобы возник у них во время съёмок.

Ирина Шейк серьёзно относится к слухам о романе возлюбленного, и видимо по этой причине её ужин с Брэдли Купером был столь печален, и прошёл не совсем в дружественной обстановке.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:45

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