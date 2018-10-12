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Дочь Ларисы Гузеевой напугала поклонников странной публикацией

Дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Леля опубликовала в своем блоге Instagram странное сообщение: на черном фоне написано белыми буквами "goodbay, my love". Поклонники подозревают, что речь идет о ее бабушке.
Дочь Ларисы Гузеевой напугала поклонников странной публикацией

Несколько дней назад стала известна информации о том, что мать Ларисы Гузеевой 86-летняя Альбина Андреевна
оказалась в больнице. 1 октября актриса опубликовала фото в своем блоге Instagram, на котором бабушка Лели лежит на кровати в больничной палате. Под постом она называла свою маму самыми теплыми словами, отметив, что они не хотят ее «отпускать». Через какое-то время, актриса пост удалила. Позже дочь Гузеевой Леля в своем микроблоге Instagram опубликовала странную картинку с двоякой надписью "goodbay, my love". Текст был написан белыми буквами на черном фоне. Среди поклонников поползли слухи и подозрения, что речь может идти о ее бабушке.
Напомним, что у звезды телепередачи «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой последние несколько лет складывались доверительные и теплые отношения с матерью. В конце 90-х актриса забрала ее в столицу, объясняя это тем, что в «свое время» выпила у родственницы немало крови.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:37

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