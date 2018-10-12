АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Ученые назвали вдыхание витаминов бесполезным занятием

Американские ученые из New York University после исследования назвали вдыхание витаминов бесполезным занятием. Более того, процедура может нанести урон организму человека.
Ученые назвали вдыхание витаминов бесполезным занятием

Ученые отмечают, что долгое время люди получали их запасы во время питания, после чего элементы вошли в состав пищевых добавок. Производители электронных сигарет начали выпускать устройства для вдыхания пара, содержащего витамины B12 в жидкости, превращающейся в пар после нагревания.

По словам медиков, данный процесс негативно отражается на здоровье людей. Более того, он может спровоцировать развитие рака легких. Профессор Чарльз Мюллер отмечает, что таким образом происходит небольшая пассивная абсорбция витаминов оболочкой лёгких, но невозможно принимать жиро- и водорастворимые аналоги из-за особенностей организма. ЖКТ способен всасывать лишь пищу и воду, а легкие пропускают кислород, что также относится к углекислому газу.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Москва готова обсудить организацию возможной
Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не
Светлана Лобода удивила поклонников странным
Ученые назвали вдыхание витаминов бесполезным
«Рецепт шалости» от мамы Сергея Жукова
В Петербурге мужчина в блестящей маске из окна
Дочь Ларисы Гузеевой напугала поклонников
Ксения Бородина показала в Instagram, что поёт не
У Иосифа Оганесяна на Острове любви появились
Испанские ученые разработали новый метод ранней
Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко снялся в
Промсвязьбанк повысил ставки по основным вкладам
Разработчики Xiaomi представят рацию, новые
Промсвязьбанк запускает пилотный сервис
Ирина Шейк переживает из-за слухов о романе
Дмитрий Дмитренко готов заменить тещу в конкурсе
Пользователи Facebook получили возможность
Ученые обнаружили в туркменской пещере
Вассерман прокомментировал увольнение
Принцесса Евгения решила затмить свадьбу принца
Участник «Дома-2» Артем Сорока сравнил себя с
Ученые: Согреться осенью помогут 11 продуктов
Алексей Воробьев в Instagram показал поклонникам
Власти Москвы распорядились изъять еще одно
Нибиру при столкновении с Солнцем раскололась на
Сергей Шнуров продемонстрировал фанатам в
Звезда «Дома-2» Дарья Друзяк инсценировала
Астронавты во время миссии Apollo 17 видели НЛО
В космосе ученые обнаружили мощный источник
Эксперты: iPad Pro 2018 получит самый мощный
Просмотреть все новости