Ученые назвали вдыхание витаминов бесполезным занятием

Ученые отмечают, что долгое время люди получали их запасы во время питания, после чего элементы вошли в состав пищевых добавок. Производители электронных сигарет начали выпускать устройства для вдыхания пара, содержащего витамины B12 в жидкости, превращающейся в пар после нагревания.По словам медиков, данный процесс негативно отражается на здоровье людей. Более того, он может спровоцировать развитие рака легких. Профессор Чарльз Мюллер отмечает, что таким образом происходит небольшая пассивная абсорбция витаминов оболочкой лёгких, но невозможно принимать жиро- и водорастворимые аналоги из-за особенностей организма. ЖКТ способен всасывать лишь пищу и воду, а легкие пропускают кислород, что также относится к углекислому газу.