АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes

Вот уже на протяжении нескольких месяцев в Сети ходят слухи о том, что та самая эпоха Ольги Бузовой, о которой та заявила прошедшей весной, стала подходить к концу. А поводом для таких разговоров стали отмены ее концертов в некоторых городах России.

Не прекращаются споры и по поводу количества подписчиков в Instagram у популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2», поскольку хейтеры уверены, живых людей в аккаунте очень мало – основное количество это боты, которые никак не отмечаются на ее странице.

Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes

Что касается самой теледивы, то она абсолютно не реагирует на подобные обсуждения и продолжает записывать новые песни, снимать клипы, а также вести любимый проект на канале ТНТ.

Кроме того, на данный момент девушка активно готовится к своему новому шоу «Принимай меня», которое в ноябре представит Москве и Санкт-Петербургу, а потом отправится в тур по стране, где будет исполнять песни из второго альбома, представленного несколько недель назад.

Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes

Стоит отметить, что далеко не всем пользователям понравились новые песни Бузовой и некоторые даже стали критиковать ее за примитив и однообразность, однако статистика iTunes Russia говорит о том, что многие хиты из альбома «Принимай меня» всего за несколько дней полюбились многим слушателям.

В частности, оказалось, что весь ТОП-3 состоит из треков Оли: «АтоМы», «Губы», «По сердцу». И аналогичного успеха ранее в России смог добиться только знаменитый рэпер Гуф.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьев в Instagram показал поклонникам
Власти Москвы распорядились изъять еще одно
Нибиру при столкновении с Солнце раскололась на
Сергей Шнуров продемонстрировал фанатам в
Звезда «Дома-2» Дарья Друзяк инсценировала
Астронавты во время миссии Apollo 17 видели НЛО
В космосе ученые обнаружили мощный источник
Эксперты: iPad Pro 2018 получит самый мощный
Не выявленная иммунитетом молекула после
Эксперты составили ТОП-5 авто для активно
Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes
Медики составили список самых полезных продуктов
В Китае у однополых пар мышей ученые вывели
На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина
Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая
Министр из Саратова заявила, что можно прожить на
Ученые: Пиво способно предотвратить рак печени и
Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева,
Разработчики представили защищенные часы Garmin
Репер Канье Уэст продемонстрировал свой пароль
Учёные выяснили, что яйца понижают давление и
Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный
Samsung планирует выпустить первый смартфон со
Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде
Академический ансамбль имени Александрова
Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала
Противозачаточный препарат привёл к полному
В Сургуте разломы земной коры привели к массовым
Просмотреть все новости