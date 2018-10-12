Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes

Не прекращаются споры и по поводу количества подписчиков в Instagram у популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2», поскольку хейтеры уверены, живых людей в аккаунте очень мало – основное количество это боты, которые никак не отмечаются на ее странице.Что касается самой теледивы, то она абсолютно не реагирует на подобные обсуждения и продолжает записывать новые песни, снимать клипы, а также вести любимый проект на канале ТНТ.Кроме того, на данный момент девушка активно готовится к своему новому шоу «Принимай меня», которое в ноябре представит Москве и Санкт-Петербургу, а потом отправится в тур по стране, где будет исполнять песни из второго альбома, представленного несколько недель назад.Стоит отметить, что далеко не всем пользователям понравились новые песни Бузовой и некоторые даже стали критиковать ее за примитив и однообразность, однако статистика iTunes Russia говорит о том, что многие хиты из альбома «Принимай меня» всего за несколько дней полюбились многим слушателям.В частности, оказалось, что весь ТОП-3 состоит из треков Оли: «АтоМы», «Губы», «По сердцу». И аналогичного успеха ранее в России смог добиться только знаменитый рэпер Гуф.