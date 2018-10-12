АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Принцесса Евгения решила затмить свадьбу принца Гарри и Меган

Свадьба принцессы Евгении неоднократно отодвигалась по срокам из-за других торжеств в королевской семье. В конечном итоге внучка Елизаветы II разозлилась и приняла решение, что её свадьба будет самой пышной и дорогой среди всех бракосочетаний.
Принцесса Евгения решила затмить свадьбу принца Гарри и Меган

12 октября состоялось бракосочетание принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. В связи с тем, что дата торжества переносилась несколько раз из-за свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, молодая внучка королевы Елизаветы II, решила немного пошалить. Она объявила, что её свадьба будет самой пышной и богатой среди всех тех, которые праздновала королевская семья.

На торжество были приглашены голливудский актёр Джордж Клуни, певица Элли Голдинг, модель Кара Делевинь, Наоми Кемпбэлл, Деми Мур и многие другие знаменитости. Бракосочетание принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка прошло в Виндзоре в часовне Святого Георгия под исполнение композиции Андреа Бочелли. Семейный союз освятил декан Дэвид Коннер с благословением королевы Елизаветы.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина показала в Instagram, что поёт не
У Иосифа Оганесяна на Острове любви появились
Испанские ученые разработали новый метод ранней
Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко снялся в
Промсвязьбанк повысил ставки по основным вкладам
Разработчики Xiaomi представят рацию, новые
Промсвязьбанк запускает пилотный сервис
Ирина Шейк переживает из-за слухов о романе
Дмитрий Дмитренко готов заменить тещу в конкурсе
Пользователи Facebook получили возможность
Ученые обнаружили в туркменской пещере
Вассерман прокомментировал увольнение
Принцесса Евгения решила затмить свадьбу принца
Участник «Дома-2» Артем Сорока сравнил себя с
Ученые: Согреться осенью помогут 11 продуктов
Алексей Воробьев в Instagram показал поклонникам
Власти Москвы распорядились изъять еще одно
Нибиру при столкновении с Солнцем раскололась на
Сергей Шнуров продемонстрировал фанатам в
Звезда «Дома-2» Дарья Друзяк инсценировала
Астронавты во время миссии Apollo 17 видели НЛО
В космосе ученые обнаружили мощный источник
Эксперты: iPad Pro 2018 получит самый мощный
Не выявленная иммунитетом молекула после
Эксперты составили ТОП-5 авто для активно
Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes
Медики составили список самых полезных продуктов
В Китае у однополых пар мышей ученые вывели
На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина
Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая
Просмотреть все новости