Принцесса Евгения решила затмить свадьбу принца Гарри и Меган

12 октября состоялось бракосочетание принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. В связи с тем, что дата торжества переносилась несколько раз из-за свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, молодая внучка королевы Елизаветы II, решила немного пошалить. Она объявила, что её свадьба будет самой пышной и богатой среди всех тех, которые праздновала королевская семья.На торжество были приглашены голливудский актёр Джордж Клуни, певица Элли Голдинг, модель Кара Делевинь, Наоми Кемпбэлл, Деми Мур и многие другие знаменитости. Бракосочетание принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка прошло в Виндзоре в часовне Святого Георгия под исполнение композиции Андреа Бочелли. Семейный союз освятил декан Дэвид Коннер с благословением королевы Елизаветы.