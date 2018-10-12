Алексей Воробьев в Instagram показал поклонникам игру на аккордеоне

Не так давно Алексей Воробьев опубликовал видеоролик, на котором искусно играет на аккордеоне трек Rockstar американского хип-хоп исполнителя Post Malone. Под роликом он отметил, что иногда во время репетиций своих композиций, в голову лезет Rockstar, но, несмотря на это его музыканты всегда вовремя подыгрывают на других инструментах.Читатели блога Алексея Воробьева на высоком уровне оценили игру кумира и посоветовали ему записывать песни "сольно". Также поклонники попросили его быстрее готовить музыкальный материал к выходу. За короткий отрезок времени пост певца набрал более 50000 отметок «Нравится».