Алексей Воробьев в Instagram показал поклонникам игру на аккордеоне
Известный певец, актер и музыкант Алексей Воробьев в своем микроблоге Instagram опубликовал видеоролик, где играет на аккордеоне. Поклонники артиста оценили таланты кумира.
Не так давно Алексей Воробьев опубликовал видеоролик, на котором искусно играет на аккордеоне трек Rockstar американского хип-хоп исполнителя Post Malone. Под роликом он отметил, что иногда во время репетиций своих композиций, в голову лезет Rockstar, но, несмотря на это его музыканты всегда вовремя подыгрывают на других инструментах.
Читатели блога Алексея Воробьева на высоком уровне оценили игру кумира и посоветовали ему записывать песни "сольно". Также поклонники попросили его быстрее готовить музыкальный материал к выходу. За короткий отрезок времени пост певца набрал более 50000 отметок «Нравится».
Не так давно Алексей Воробьев опубликовал видеоролик, на котором искусно играет на аккордеоне трек Rockstar американского хип-хоп исполнителя Post Malone. Под роликом он отметил, что иногда во время репетиций своих композиций, в голову лезет Rockstar, но, несмотря на это его музыканты всегда вовремя подыгрывают на других инструментах.
Читатели блога Алексея Воробьева на высоком уровне оценили игру кумира и посоветовали ему записывать песни "сольно". Также поклонники попросили его быстрее готовить музыкальный материал к выходу. За короткий отрезок времени пост певца набрал более 50000 отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:15