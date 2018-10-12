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На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина Агибалова

Экс-участница популярного «Дома-2» Ирина Агибалова путешествует по Кипру.

Вот именно там Ирина Александровна почувствовала себя нехорошо и попала в больницу.

На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина Агибалова

Надо напомнить, что у их семьи на Кипре есть апартаменты. Когда-то ее дочь Маргарита Марсо купила на этом острове жильё и теперь они проводят там свободное время. Вот на курорте проектная мама почувствовала себя неважно и вызвала врачей, после чего она была госпитализирована с резкой болью в левом боку.

Женщина уже рассказала, что врачи её сейчас лечат антибиотиками и поставили редкий диагноз, да ещё приходится платить за лечение.

«Пока еще постельный режим, полный голод, можно только воду и чай без сахара. Из-за голода начался приступ мигрени. Плохо мне», — говорит Агибалова.

Подписчики уже пожелали женщине выздоровления.

На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина Агибалова

Кстати, уже довольно долго Ирина жалуется на мигрени. Из-за болей в голове ей приходится часто отменять все свои дела. Некоторое время назад у Ирины Александровны нашли опухоль. К счастью, опухоль была доброкачественная и дискомфорта не доставляла, однако врачи рекомендуют ей не нервничать.

«Обязательно раз в полгода я хожу к врачу. Раньше проходила чаще, но потом такая надобность, слава Богу, отпала», — рассказывает мама Маргариты Марсо и Ольги Гажиенко.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:27

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