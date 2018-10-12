Сергей Шнуров продемонстрировал фанатам в Instagram стих, написанный в собственной манере

Певец сопроводил публикацию черно-белым снимком, на котором он изображен в пальто и клетчатых брюках. В комментарии к публикации артист перечислил все темы, которые волнуют его поклонников: участие в проекте «Голос», возможное бракосочетание, пристрастие к спиртному. Сергей Шнуров заявил, что он не понимает повышенного интереса к его личности. Исполнитель песен не намерен соответствовать придуманным идеалам, а привык заниматься своим любимым делом.Пост знаменитости в течение шестнадцати часов сумел собрать свыше 186 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1,8 тысяч комментариев. Подписчики поддержали своего кумира. Некоторые в шутку заявили, что певцу надо было в конце стихотворения добавить еще больше «огня».