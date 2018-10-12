В космосе ученые обнаружили мощный источник гравитационных волн
Образование двойной системы нейтронных звезд породило мощные гравитационные волны. Перед регистрацией волн на расстоянии 920 световых лет от Земли астрофизики зафиксировали вспышку Сверхновой, однако не такую мощную, как это бывает в большинстве подобных случаев.
Оказалось, что во время взрыва Сверхновой звезда выбросила только пятую часть от массы Солнца. Виновником такого необычного явления стала нейтронная звезда, притягивавшая к себе вещество погибающего светила.
По словам ученых, в дальнейшем стоит ожидать очередного столкновения нейтронных звезд. В результате этого события должны появиться новые гравитационные волны, а также произойти мощный выброс радиоактивных веществ.
Оказалось, что во время взрыва Сверхновой звезда выбросила только пятую часть от массы Солнца. Виновником такого необычного явления стала нейтронная звезда, притягивавшая к себе вещество погибающего светила.
По словам ученых, в дальнейшем стоит ожидать очередного столкновения нейтронных звезд. В результате этого события должны появиться новые гравитационные волны, а также произойти мощный выброс радиоактивных веществ.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:38