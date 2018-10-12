В космосе ученые обнаружили мощный источник гравитационных волн

Оказалось, что во время взрыва Сверхновой звезда выбросила только пятую часть от массы Солнца. Виновником такого необычного явления стала нейтронная звезда, притягивавшая к себе вещество погибающего светила.По словам ученых, в дальнейшем стоит ожидать очередного столкновения нейтронных звезд. В результате этого события должны появиться новые гравитационные волны, а также произойти мощный выброс радиоактивных веществ.