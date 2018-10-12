Эксперты: iPad Pro 2018 получит самый мощный процессор компании

Инсайдеры отмечают, что на сегодняшний день самым мощным процессором оснащен смартфон iPhone XS. По словам разработчиков, iPad Pro 2018 получит дисплей диагональю 10,5 дюйма с интегрированным видеоинтерфейсом. Предыдущие модели планшетов работали на базе процессора A10X Fusion, но его считают устаревшим из-за большого потребления ресурсов.Планшетные компьютеры нового поколения будут иметь защиту Face ID и поддержку технологии Thunderbolt 3. Стоимость устройства производителем не называлась. По некоторым данным, в базовой комплектации iPad Pro 2018 получат фирменный стилус Apple Pencil.