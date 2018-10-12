Эксперты: iPad Pro 2018 получит самый мощный процессор компании
Эксперты IT-индустрии со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что планшетный компьютер iPad Pro 2018 получит самый мощный процессор компании. Устройство будет работать на базе микрочипа A11X.
Инсайдеры отмечают, что на сегодняшний день самым мощным процессором оснащен смартфон iPhone XS. По словам разработчиков, iPad Pro 2018 получит дисплей диагональю 10,5 дюйма с интегрированным видеоинтерфейсом. Предыдущие модели планшетов работали на базе процессора A10X Fusion, но его считают устаревшим из-за большого потребления ресурсов.
Планшетные компьютеры нового поколения будут иметь защиту Face ID и поддержку технологии Thunderbolt 3. Стоимость устройства производителем не называлась. По некоторым данным, в базовой комплектации iPad Pro 2018 получат фирменный стилус Apple Pencil.
Инсайдеры отмечают, что на сегодняшний день самым мощным процессором оснащен смартфон iPhone XS. По словам разработчиков, iPad Pro 2018 получит дисплей диагональю 10,5 дюйма с интегрированным видеоинтерфейсом. Предыдущие модели планшетов работали на базе процессора A10X Fusion, но его считают устаревшим из-за большого потребления ресурсов.
Планшетные компьютеры нового поколения будут иметь защиту Face ID и поддержку технологии Thunderbolt 3. Стоимость устройства производителем не называлась. По некоторым данным, в базовой комплектации iPad Pro 2018 получат фирменный стилус Apple Pencil.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:27