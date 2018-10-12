Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая Караченцова

Елена Суржикова очень переживает за состояние своего друга Николая Караченцова, у которого год назад обнаружили рак. По словам поэтессы, актера в очередной раз госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких, однако сейчас он чувствует себя намного лучше. Композитор отметила, что 27 октября Николаю Петровичу исполниться 74 года. Елена Суржикова очень надеется, что лично сможет поздравить своего друга. По ее словам актер постоянно твердит одну и ту же фразу – «Я буду жить».Супруга кинозвезды - Людмила Поргина, стала для артиста ангелом-хранителем. Николай Караченцов вместе с женой постоянно посещает премьеры, путешествует, а в свой день рождения он намерен собрать всех своих друзей.