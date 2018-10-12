АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая Караченцова

Поэтесса и композитор Елена Суржикова, чьи композиции входят в репертуар актера Николая Караченцова, сообщила о его состоянии. По словам знаменитости, актера перевели с реанимационного отделения в обычную палату.

Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая Караченцова


Елена Суржикова очень переживает за состояние своего друга Николая Караченцова, у которого год назад обнаружили рак. По словам поэтессы, актера в очередной раз госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких, однако сейчас он чувствует себя намного лучше. Композитор отметила, что 27 октября Николаю Петровичу исполниться 74 года. Елена Суржикова очень надеется, что лично сможет поздравить своего друга. По ее словам актер постоянно твердит одну и ту же фразу – «Я буду жить».

Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая Караченцова


Супруга кинозвезды - Людмила Поргина, стала для артиста ангелом-хранителем. Николай Караченцов вместе с женой постоянно посещает премьеры, путешествует, а в свой день рождения он намерен собрать всех своих друзей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes
Медики составили список самых полезных продуктов
В Китае у однополых пар мышей ученые вывели
На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина
Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая
Министр из Саратова заявила, что можно прожить на
Ученые: Пиво способно предотвратить рак печени и
Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева,
Разработчики представили защищенные часы Garmin
Репер Канье Уэст продемонстрировал свой пароль
Учёные выяснили, что яйца понижают давление и
Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный
Samsung планирует выпустить первый смартфон со
Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде
Академический ансамбль имени Александрова
Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала
Противозачаточный препарат привёл к полному
В Сургуте разломы земной коры привели к массовым
Анастасия Макеева: «Бывший муж не претендовал на
Упавший на Луну огромный астероид озадачил многих
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба
Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине
В Приморье проверят предпринимателя из Артема,
Влада Соколовского подозревают в романе с
Графен оказался самым безопасным красителем для
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу
Шантажист за компрометирующее видео вымогает
Просмотреть все новости