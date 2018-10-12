Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая Караченцова
Поэтесса и композитор Елена Суржикова, чьи композиции входят в репертуар актера Николая Караченцова, сообщила о его состоянии. По словам знаменитости, актера перевели с реанимационного отделения в обычную палату.
Елена Суржикова очень переживает за состояние своего друга Николая Караченцова, у которого год назад обнаружили рак. По словам поэтессы, актера в очередной раз госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких, однако сейчас он чувствует себя намного лучше. Композитор отметила, что 27 октября Николаю Петровичу исполниться 74 года. Елена Суржикова очень надеется, что лично сможет поздравить своего друга. По ее словам актер постоянно твердит одну и ту же фразу – «Я буду жить».
Супруга кинозвезды - Людмила Поргина, стала для артиста ангелом-хранителем. Николай Караченцов вместе с женой постоянно посещает премьеры, путешествует, а в свой день рождения он намерен собрать всех своих друзей.
Елена Суржикова очень переживает за состояние своего друга Николая Караченцова, у которого год назад обнаружили рак. По словам поэтессы, актера в очередной раз госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких, однако сейчас он чувствует себя намного лучше. Композитор отметила, что 27 октября Николаю Петровичу исполниться 74 года. Елена Суржикова очень надеется, что лично сможет поздравить своего друга. По ее словам актер постоянно твердит одну и ту же фразу – «Я буду жить».
Супруга кинозвезды - Людмила Поргина, стала для артиста ангелом-хранителем. Николай Караченцов вместе с женой постоянно посещает премьеры, путешествует, а в свой день рождения он намерен собрать всех своих друзей.