Ученые: Пиво способно предотвратить рак печени и остановить ожирение

Немецкие ученые во главе с профессором Клаусом Хеллербрандом провели ряд исследований с пивом, и выяснили, что компоненты входящие в состав напитка способны предотвратить образование раковых клеток в печени. Точнее, химические соединения ксантогумол, а также изо-альфа-горькие кислоты полезны для организма человека. Ксантогумол защищает орган от лишнего жира при увеличении общей массы тела, и не позволяет образовываться рубцам и раковым клеткам. Изо-альфа-горькие кислоты поддерживают метаболизм в организме и поддерживают здоровый обмен глюкозы. Смогут ли эти компоненты полноценно бороться с онкологическими заболеваниями органов и диабетом - покажут новые исследования.Компонент ксантогумол отвечает за вкус и желтый цвет хмеля. Хмель в свою очередь отличается горьковатым вкусом, причиной этому является присутствующие в нем горькие кислоты (альфа-кислоты). В процессе приготовления пива хмель нагревается, а альфа-кислоты прекращаются в изо-альфа-кислоты. Ученые отметили, что продукты, в которых содержится хмель, положительно влияют на здоровье органов человека. Что касается пива, то его целебные свойства находятся только в безалкогольном варианте напитка.