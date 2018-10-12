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Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева, сегодня отмечает 30-летие

Звезда телесериала «Оттепель», Паулина Андреева, отмечает юбилей. 12 октября знаменитой актрисе исполнилось 30 лет.

Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева, сегодня отмечает 30-летие


Свою первую роль Пугала из знаменитой сказки «Волшебник Изумрудного города», актриса сыграла на сцене питерской гимназии №24. Главным для Паулины Андреевой было выступить перед зрителем и слышать аплодисменты. Будущая кинозвезда также танцевала в «Тодесе», каталась на сноуборде, пела, рисовала и сочиняла стихи, при этом еще хорошо училась. После окончания школы она хотела поступить в театральное училище, однако мама не хотела даже слушать о данном учебном заведении. Тогда знаменитость решила подать документы на факультет журналистики СПбГУ. Однако после второго курса, ослушавшись родителей, Паулина Андреева подала документы в студию МХАТ. Окончив театральную школу в 2011 году, актриса вошла в состав труппы МХТ.

Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева, сегодня отмечает 30-летие


Впервые в кино артистка снялась в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Закон и порядок». Актриса стала более популярна благодаря ролям в кинокартинах: «Оттепель», «Саранча», «Лучше, чем люди», «Выстрел».


 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55

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