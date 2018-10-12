Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева, сегодня отмечает 30-летие
Звезда телесериала «Оттепель», Паулина Андреева, отмечает юбилей. 12 октября знаменитой актрисе исполнилось 30 лет.
Свою первую роль Пугала из знаменитой сказки «Волшебник Изумрудного города», актриса сыграла на сцене питерской гимназии №24. Главным для Паулины Андреевой было выступить перед зрителем и слышать аплодисменты. Будущая кинозвезда также танцевала в «Тодесе», каталась на сноуборде, пела, рисовала и сочиняла стихи, при этом еще хорошо училась. После окончания школы она хотела поступить в театральное училище, однако мама не хотела даже слушать о данном учебном заведении. Тогда знаменитость решила подать документы на факультет журналистики СПбГУ. Однако после второго курса, ослушавшись родителей, Паулина Андреева подала документы в студию МХАТ. Окончив театральную школу в 2011 году, актриса вошла в состав труппы МХТ.
Впервые в кино артистка снялась в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Закон и порядок». Актриса стала более популярна благодаря ролям в кинокартинах: «Оттепель», «Саранча», «Лучше, чем люди», «Выстрел».
Свою первую роль Пугала из знаменитой сказки «Волшебник Изумрудного города», актриса сыграла на сцене питерской гимназии №24. Главным для Паулины Андреевой было выступить перед зрителем и слышать аплодисменты. Будущая кинозвезда также танцевала в «Тодесе», каталась на сноуборде, пела, рисовала и сочиняла стихи, при этом еще хорошо училась. После окончания школы она хотела поступить в театральное училище, однако мама не хотела даже слушать о данном учебном заведении. Тогда знаменитость решила подать документы на факультет журналистики СПбГУ. Однако после второго курса, ослушавшись родителей, Паулина Андреева подала документы в студию МХАТ. Окончив театральную школу в 2011 году, актриса вошла в состав труппы МХТ.
Впервые в кино артистка снялась в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Закон и порядок». Актриса стала более популярна благодаря ролям в кинокартинах: «Оттепель», «Саранча», «Лучше, чем люди», «Выстрел».
Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55