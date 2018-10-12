Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса

Успех развивающегося бизнеса в основном зависит от предпринимательских задатков основателя и актуальности предлагаемого продукта для общества, но без сплочённой команды и сотрудничества тоже не обойтись. Эксперты утверждают, что в период расширения любого предприятия руководству следует особое внимание уделять личностным отношениям в коллективе, обстановке и способности взаимодействовать друг с другом с целью повышения производительности. Сплочённые сотрудники, как показывают многие исследования, более активно обмениваются информацией, свежими идеями и не бояться проявлять инициативу, что, в свою очередь, идёт компании только на пользу. В то же время в доверительных отношениях со своей командой должно быть заинтересовано и начальство, ведь чувствующие свою значимость работники более открыты, честны и ответственны в процессе выполнения поставленных задач.Специалисты в области предпринимательства также акцентируют внимание на том, что крупным предприятиям, имеющим уже несколько разных подразделений, стоит позаботиться о тесном сотрудничестве между ними. Это позволит не только быстро решать возникающие вопросы, но и выведет бизнес на более высокий уровень.