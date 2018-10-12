АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Учёные выяснили, что яйца понижают давление и ускоряют потерю веса

Учёные выяснили, что яйца понижают давление на 21 %. К тому же, если их принимать в пищу во время завтрака – это поможет сделать фигуру более стройной без лишнего веса.
Учёные выяснили, что яйца понижают давление и ускоряют потерю веса

Учёные выяснили, варёное куриное яйцо на завтрак считается самым полезным продуктом питания. В его состав входит протеин, который прекрасно утоляет голод, так что в течение дня кушать хочется намного меньше. В связи с этим яйцо отнесли к диетическому продукту питания, который помогает снизить вес.

Диетологи советуют принимать в пищу только варёные яйца. Ежедневное употребление этого продукта поможет людям страдающим артериальной гипертензией, давление может снизиться на 21%. Кроме того, куриное яйцо приготовленное «всмятку», содержит в себе суточную норму для организма микроэлемента селена, витамина А и полезного железа.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes
Медики составили список самых полезных продуктов
В Китае у однополых пар мышей ученые вывели
На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина
Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая
Министр из Саратова заявила, что можно прожить на
Ученые: Пиво способно предотвратить рак печени и
Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева,
Разработчики представили защищенные часы Garmin
Репер Канье Уэст продемонстрировал свой пароль
Учёные выяснили, что яйца понижают давление и
Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный
Samsung планирует выпустить первый смартфон со
Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде
Академический ансамбль имени Александрова
Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала
Противозачаточный препарат привёл к полному
В Сургуте разломы земной коры привели к массовым
Анастасия Макеева: «Бывший муж не претендовал на
Упавший на Луну огромный астероид озадачил многих
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба
Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине
В Приморье проверят предпринимателя из Артема,
Влада Соколовского подозревают в романе с
Графен оказался самым безопасным красителем для
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу
Шантажист за компрометирующее видео вымогает
Просмотреть все новости