Учёные выяснили, что яйца понижают давление и ускоряют потерю веса

Учёные выяснили, варёное куриное яйцо на завтрак считается самым полезным продуктом питания. В его состав входит протеин, который прекрасно утоляет голод, так что в течение дня кушать хочется намного меньше. В связи с этим яйцо отнесли к диетическому продукту питания, который помогает снизить вес.Диетологи советуют принимать в пищу только варёные яйца. Ежедневное употребление этого продукта поможет людям страдающим артериальной гипертензией, давление может снизиться на 21%. Кроме того, куриное яйцо приготовленное «всмятку», содержит в себе суточную норму для организма микроэлемента селена, витамина А и полезного железа.