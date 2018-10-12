Учёные выяснили, что яйца понижают давление и ускоряют потерю веса
Учёные выяснили, что яйца понижают давление на 21 %. К тому же, если их принимать в пищу во время завтрака – это поможет сделать фигуру более стройной без лишнего веса.
Учёные выяснили, варёное куриное яйцо на завтрак считается самым полезным продуктом питания. В его состав входит протеин, который прекрасно утоляет голод, так что в течение дня кушать хочется намного меньше. В связи с этим яйцо отнесли к диетическому продукту питания, который помогает снизить вес.
Диетологи советуют принимать в пищу только варёные яйца. Ежедневное употребление этого продукта поможет людям страдающим артериальной гипертензией, давление может снизиться на 21%. Кроме того, куриное яйцо приготовленное «всмятку», содержит в себе суточную норму для организма микроэлемента селена, витамина А и полезного железа.
Учёные выяснили, варёное куриное яйцо на завтрак считается самым полезным продуктом питания. В его состав входит протеин, который прекрасно утоляет голод, так что в течение дня кушать хочется намного меньше. В связи с этим яйцо отнесли к диетическому продукту питания, который помогает снизить вес.
Диетологи советуют принимать в пищу только варёные яйца. Ежедневное употребление этого продукта поможет людям страдающим артериальной гипертензией, давление может снизиться на 21%. Кроме того, куриное яйцо приготовленное «всмятку», содержит в себе суточную норму для организма микроэлемента селена, витамина А и полезного железа.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:26